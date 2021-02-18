Köyceğiz'de kıraathaneye kumar baskını

-Kıraathanede otun oynayalar

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kıraathaneye düzenlenen kumar operasyonunda 8 şahsa toplamda 32 bin 944 TL cezai işlem uygulandı. Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalarda Yeni Mahalle'de bir kıraathanede kumar oynandığı tespit etti. Ekipleri tarafından bahse konu Kıraathaneye arama kararı alınarak girildi. Kıraathane içerisinde toplam 8 şahsın olduğu, okey oyunu oynadıkları görüldü, masa üzerinde bulunan okey taşları, yazboz kağıdına el konuldu. A.M isimli şahıs hakkında Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama suçundan tahkikata başlandı. Konuyla ilgili içeride bulunan toplam 8 şahsa Hıfzıssıhha Kanunun gereğince 27 bin 600 TL, ayrıca kumar oynayan 4 şahsa ise Kabahatler Kanunu gereğince kumar oynamaktan 5 bin 344 olmak üzere toplam 32 bin 944 TL idari para cezası uygulandı.



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