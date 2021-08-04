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Köyceğiz’de dumanlar tekrar yükseldi
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Köyceğiz’de dumanlar tekrar yükseldi

Köyceğiz’de dumanlar tekrar yükseldi

Yanan alanlardan görüntüler

( MUĞLA -DRONE) MUĞLA

Yangın Gökyüzü Orman Yangını 


- Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde rüzgarın etkisi azaltması sonucu etkisini azaltan orman yangını, rüzgarın tekrar başlaması ile dumanlar tekrar gökyüzünü kapladı. Orman yangının tehdit ettiği bölge üzerinde yer alan Çayırhisar, Kavacık ve Sazak Mahalleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerini boşaltan vatandaşlar yakını olanlar yakınlarının yanına yerleşirken, geri kalan vatandaşlar Köyceğiz Turizm Otelcilik ve İmam Hatip Lisesi yurtlarına yerleştirilecek. Yanan saha havadan görüntülenirken, duman bulutu gökyüzünü kapladı. Yangının seyrinin Sazak Mahallesine doğru ilerlediği öğrenilirken, üst bölgelerde bulunan Otman Mahallesinin ise şimdilik tehlike arz etmediği öğrenildi.
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