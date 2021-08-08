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Köyceğiz dağlarının yoğun dumanı havadan görüntülendi
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Köyceğiz dağlarının yoğun dumanı havadan görüntülendi

Köyceğiz dağlarının yoğun dumanı havadan görüntülendi

DETAYLAR DRONE

( MUĞLA ) -- Muğla’da devam eden ve en riskli bölge olarak adlandırılan Köyceğiz dağlarındaki yoıun duman havadan görüntülendi. MUĞLA

Orman Yangınları Yangın Devam Eden Orman Yangınları Orman Yangını Helikopter 


- Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geniş bir alanda devam eden orman yangını Köyceğiz’in Sandras dağlarını yoğun duman altında bıraktı. Muğla’da devam eden orman yangınlarında jeolojik yapısı nedeniyle karadan müdahalenin zor olduğu en riskli bölgelerden birisi olarak gösterilen yangın, sadece hava unsurlarınca müdahalesi gün boyu sürdü. Geniş bir alanda etkili olan yangın Batı’da Dalaman sınırına, doğuda ise Denizli sınırına yaklaşırken, yoğun duman bulutu havadan görüntülendi. Yangının etkilediği Çöymen Mahallesinde henüz boşaltma işlemi yapılmazken Jandarma köy girişinde bekliyor. Bölgeye hem Türk, hem de 2 İspanyol helikopteri havadan müdahale ediyor. Yer ekipleri ise arazinin izin verdiği ölçüde karadan müdahalesini sürdürüyor. Bölgede iş makineleri alan açarken, kara ekiplerinin ulaşımı için yol açıyor. (ASK-BT-)
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