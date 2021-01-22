Köy yolunda karda mahsur kalan 6 minibüs kurtarıldı

- Siirt'in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 6 minibüs kurtarıldı. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Doğan köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, Doğan köy yolunu ulaşıma açarak yolda mahsur kalan 6 minibüsü kurtardı. Karla mücadele ekiplerinin yol temizleme çalışmalarını devam ettirdiği öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım