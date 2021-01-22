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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Köy yolunda karda mahsur kalan 6 minibüs kurtarıldı

Köy yolunda karda mahsur kalan 6 minibüs kurtarıldı

Mahsur kalan minibüslerden görüntü

Kar Yağışı 

-Mahsur kalan minibüslerden detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 6 minibüs kurtarıldı. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Doğan köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, Doğan köy yolunu ulaşıma açarak yolda mahsur kalan 6 minibüsü kurtardı. Karla mücadele ekiplerinin yol temizleme çalışmalarını devam ettirdiği öğrenildi.
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