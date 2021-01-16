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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Köy yollarında kar kalınlığı yer yer 2-3 metreye yükseldi

Köy yollarında kar kalınlığı yer yer 2-3 metreye yükseldi

ekiplerin çalışmasından detay

Kar Kalınlığı Nadan Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 

-iş makinelerinden detay
-kar kalınlığının 2-3 metreye ulaştığı bölgelerin geçilmeye çalışmasından detay
-tipi ve fırtınadan detay
-tolga akaydın röp.

( MUŞ )- Muş’ta köy yolları ulaşıma açılıyor MUŞ

- Muş’ta 2 gündür etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının yer yer 2-3 metreye ulaştığı köy yollarında karla mücadele çalışması sürdürülüyor.Kentte devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Önceki gün ulaşıma kapanan 86 köy yolundan ikisi İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açılırken devam eden yağışlar nedeniyle tekrar kapanan 84 köy yolunda yol açma çalışmaları sürdürülüyor. Üçevler grup köy yolunda aralıksız çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu bölgelerde de ilerlemekte güçlük çekiyor. Tipi ve fırtınanın da etkili olduğu yüksek bölgede, ekipler zorlu çalışma yürütüyor.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Varto’da 28, Malazgirt’te 18, Bulanık’ta 7, Korkut’ta 5, Hasköy’de 1, merkez de 25 yerleşim yeri olmak üzere toplam 84 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi. Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışması yürüten İl Özel İdare personellerinden Tolga Akaydın, etkili olan yoğun kar yağışından dolayı yüksek kesimlerdeki köy yollarının ulaşıma kapandığını belirterek, “İl Özel İdaresi ekipleri olarak 7/24 esasına göre çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Tipi ve fırtınadan dolayı da kar kalınlığı yer yer 2-3 metreyi buluyor. Buraları da açmayı hedefliyoruz. Akşama kadar yollarımızı açmayı amaçlıyoruz” dedi.

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