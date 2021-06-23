Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Köy yakınlarına kadar gelen ayıyı böyle görüntülediler

Köy yakınlarına kadar gelen ayıyı böyle görüntülediler

Ayının cep telefonu ile çekilmesi

Ormanlı Cep Telefonu Büyükbaş Hayvan Hayvancılık Saldırı 

-Köpeklerin ayıya tepki vermesi
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde önceki gün telef ettiği büyükbaş hayvanı yemeğe geldiği düşünülen ayı, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Ayı, köpeklerin tepki vermesi sonrası ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu. Pınarbaşı ilçesine bağlı Uzunçam Mahallesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan Hüseyin Aslan’a ait büyükbaş hayvan, önceki gün ayının saldırısı sonrası telef oldu. Telef olan hayvanı yemek için geldiği düşünülen ayı, tekrar Pınarbaşı’nın ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Uzunçam Mahallesine kadar indi. Ayının geldiğini gören vatandaşlar, cep telefonuyla ayıyı kayda aldı. Ayı, bir süre sonra köpeklerin tepki vermesi sonrasında, ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu. Ayının merada gezmesi ve köpeklerden kaçış anı ise anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi. (Vİ-HFV-
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement