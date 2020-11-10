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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Köy okulunda '10 Kasım' koreografisi

Köy okulunda '10 Kasım' koreografisi

koreografiden detay

( KÜTAHYA ) - KÜTAHYA

Sosyal Medya Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Okul Bahçesi 


- Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy Ortaokulunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'inci yıl dönümü anma programları kapsamında 30 ortaokul öğrencisi, bedenleriyle Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'i oluşturdular. Dereköy Ortaokulu 5 ve 6. Sınıf öğrencileri öğretmenleri Zeynep Özer nezaretinde bir hafta süren çalışma sonucu hazırladıkları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, 82'inci ölüm yıl dönümünde özel koreografiyle andı. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saati gösteren öğrencilerin okul bahçesindeki koreografisi drone ile görüntülendi. Okul Müdürü Ali Osman Kılıç’ın komutuyla öğrencilerin sunduğu koreografi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. (MA-EFE)
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