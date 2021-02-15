Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

-İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ile öğrencilerin İstiklal Marşı okuması

( VAN ) - VAN

Güvenlik Görevlisi İpekyolu Öğretmen Öğrenciler Yüz Yüze 


- Milli Eğitim Bakanlığınca 15 Şubat'ta aşamalı yüz yüze eğitimin başlayacağının duyurulmasının ardından Van’daki köy okullarında da eğitim öğretim başladı.
Türkiye’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan köy okullarında yeniden yüz yüze eğitim başladı.
Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Aşağı Bakraçlı İlkokulunda düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’nin ilk ders zilini çalmasıyla birlikte öğrenciler, 1-1,5 metre sosyal mesafe kuralları çerçevesinde oluşturulan sıralara oturdu. Burada bir açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, il genelindeki anaokulunda 6 bin 92, ilkokulda 45 bin 636 ve ortaokulda ise 34 bin 15 öğrencinin ders başı yaptığını ifade ederek, “Yüz yüze eğitimin hayırlı olmasını diliyor, korona virüs salgınının bitmesini ve tüm okullarımızda da eğitimin normalleşmesini diliyorum” dedi.
Okula gelen öğrenciler ise güvenlik görevlisince ateşlerinin ölçülmesi ve maske verilmesinin ardından sınıflarına girebilecek. (ATL-MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
PKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına DüştüPKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına Düştü
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı