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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Köy okulları, yüz yüze eğitime hazır

- Köy okulları, yüz yüze eğitime hazır

sınıfların dezenfekte edilmesi

İlkokul Öğrencisi Eğitim Dönemi Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-detay
-Röportaj

( YOZGAT ) YOZGAT

- Salgın nedeniyle eğitime ara verilen okullarda ders zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. 15 Şubat’ta eğitime başlayacak köy okullarında hazırlıklar tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın köy okullarında yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlayacağını duyurmasının ardından öğretmen ve öğrenciler buluşacakları günün heyecanını yaşıyor. Korona virüs (COVID-19) kurallarına uyulacak şekilde verilecek eğitim öncesi okullarda dezenfekte işlemi yapıldı. Yüz yüze eğitim dönemi öncesinde kırsalda bulunan Refika ve Mustafa Kıymazaslan İlk ve Ortaokulu’nda da sınıflar başta olmak üzere okul koridorları, merdivenler, lavabo ve kapı kolları dahil öğrencilerin temas edebilecekleri ortak kullanım alanları dezenfekte edildi. Pandemi sürecinde virüsün yayılımının önlenmesi ve öğrencilerin sağlığının korunması için hijyen çalışması yürüttüklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 15 Şubat ve 1 Mart’ta başlanılması planlanan yüz yüze eğitim öncesi, tüm okullarda hijyen çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

15 Şubat öncesi Yozgat genelinde 123 okulda dezenfekte çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Salgın nedeniyle okullarımızda tüm tedbirleri aldık. Maskelerimiz öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için okullarımıza gönderildi. Okullarımızda fiziki mesafenin korunması için gerekli işaretlemeler yapıldı. Yozgat olarak eğitim öğretime hazır durumdayız. Çocuklarımızı okullarımıza bekliyoruz” dedi.
Yozgat’ta eğitim öğretime 123 okulda 10 bin 628 okul öncesi ve ilkokul öğrencisi ile başlayacaklarını bildiren Yazıcı, “ Öğrencilerimizin ortak kullanım alanları, sınıflar, idari bilimler hepsinde kontrollü ve kurallara uygun bir şekilde dezenfektan çalışmalarını yaptık. Ayrıca sınıflarımızda tüm öğrencilerimizin kullanması için ve öğretmen odamızda koridorlarımızda dezenfektan aparatlarımız mevcut. Okullarımız istediği zaman İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olarak bakanlığımız tarafından gelen ödenekle her türlü ihtiyaçları da karşılanacaktır” şeklinde konuştu.
(BMG-GF-Y)
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