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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Köy muhtarı ev ev gezerek vatandaşları aşı olmaları için uyarıyor

Köy muhtarı ev ev gezerek vatandaşları aşı olmaları için uyarıyor

Genel görüntü

Akalan Gezin Gesi Allah 

-Köyden görüntü
-Muhtardan görüntü
-Ev ev gezerken görüntü
-Röportaj
-Vatandaşın evinde görüntü
-Bilgilendirmede görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari Yüksekova ilçesinin Suüstü Köyü Muhtarı Bedirhan Oğuz, vakaların artması üzerine ev ev gezerek aşı olma konusunda vatandaşları uyarıyor. Yüksekova’da vakaların artması üzerine Suüstü Köyü Muhtarı Oğuz, ev ev gezerek vatandaşları aşı olmaları yönünde bilgilendiriyor. Vatandaşı evinde ziyaret eden Muhtar Oğuz, yeniden mavi haritada yer almak için aşının kesinlikle yapılması gerektiğini belirtti.
Bedirhan Oğuz, “Köyümüzdeki yaşlıların yüzde 80’ini aşısını yaptı. Yüzde 20 kalmış. Bu yüzde 20 ise koronaya yakalanıp ve daha sonra 6 ayı dolmayan kişilerdir. Allah’ın izniyle en kısa zamanda yüzde 20 olan yaşlılarımıza da aşı yapacağız. Korona virüs tablosunda biz Hakkari bölgesi olarak birinci sıradaydık. Şimdi ise dördüncü sıraya geriledik. Bunun olmasının sebebi biz mesafeye, maskeye ve temizliğe dikkat etmedik. Şimdi Türkiye geneli olarak vakalar büyük oranda arttı. Bende aşı seferberliğini başlatarak, köyün tüm evlerini gezerek vatandaşlarımızı aşı konunda bilgilendirip ikna ediyorum. İnşallah kısa sürede tekrar eski halimize döner ve bu hastalığı bitiririz. Burada tüm muhtara sesleniyorum, artık bu hastalığı bitirmek için ev ev gezin ve vatandaşı aşı konusunda bilgilendirin” dedi.

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