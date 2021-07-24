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Köy mezarlığı çıkan yangında küle döndü
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Köy mezarlığı çıkan yangında küle döndü

Köy mezarlığı çıkan yangında küle döndü

Yangın söndürme çalışmalarından detay

Yangın Köy Mezarlığı Karahisar 

-Mezarlıktan detay

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Kurucaova Köyü'nde bulunan mezarlık biranda alev aldı. Çocuklar tarafından yakıldığı iddia edilen mezarlıktaki itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Kurucaova Köyü'ndeki köy mezarlığında bugün yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Köylülerin müdahalesi yetersiz kalınca ihbar üzerine Bolvadin itfaiyesinin çabaları sonucu mezarlıktaki yangın söndürüldü. Kurur otların ve ağaçların zarar gördüğü yangın sonrası mezarlık küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken yangını çocuklar oyun oynarken çıkardığı iddia edildi.
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