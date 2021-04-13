Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Köy imamı sahura kalkamayan vatandaşları uyandırdı

Köy imamı sahura kalkamayan vatandaşları uyandırdı

Güzelyurt Camii imamı Yasin Vural'ın açıklaması

Hatipli Köy İmamı Sahur Allah 

-Yasin Vural aracıyla dolaşırken
-Detay

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de bir köy imamı, sela sesini duymayan vatandaşları aracıyla evleri tek tek dolaşarak sahura uyandırdı. Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt köyü cami imam-hatibi Yasin Vural, Ramazan ayının ilk sahurunda vatandaşları uyandırmak için sela okudu. Sela sonrası evlerin ışıklarının yanmadığını gören Vural, sokaklarda aracıyla dolaştı. Vatandaşları evlerinin önünde korna çalarak sahura uyandırmaya çalıştı. 250 haneli köyde yaklaşık 700 vatandaş ikamet ediyor. 10 yıldır Güzelyurt Camii'nde imam-hatiplik görevini sürdüren Yasin Vural, "Selamızı verdik, baktık ışıkları yanmayanlar mevcut. Arabamla onları dolaştım. Uyanamayan kardeşlerimizi, büyüklerimizi, yaşlılarımızı uyandırmaya çalıştım. Birkaç yer kaldı onları da dolaştıktan sonra inşallah sahurumuzu da yapacağız" dedi.
(HA
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement