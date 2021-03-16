Köy evi alev alev böyle yandı

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( BALIKESİR )- Dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı BALIKESİR



- Balıkesir'in Havran ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Havran’ın kırsal Dereören Mahallesi'nde iki katlı evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Havran Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Yapılan müdahale sonucunda söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangından evde oturan bir Halime D. Dumandan etkilendi. Halime D. sağlık ekipleri tarafından Havran Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



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