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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Köy bekçisinin cami hoparlöründen evde kalın çağrısına muhtarlardan destek

Köy bekçisinin cami hoparlöründen evde kalın çağrısına muhtarlardan destek

Muhtarların açıklamaları

Cenaze 

-köy bekçisinin halka hoparlörden seslenişi

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir’de, bir köy bekçisi cami hoparlöründen köylülere ‘evde kalın’ çağrısı yaptı.Cami hoparlöründen ‘İlan Köy Halkına Duyurulur’ diye başlayan çağrı ile bekçi Yaşar Danış, “Köy halkına duyurulur. Köyümüzde virüs var. Dikkat etmediğimiz takdirde ziyaretleri de kesmeyince çoğalmakta olan bir virüs var. Köy halkını duyarlılığa davet ediyorum” dedi.
Yapmayın dedikçe tersini yapıyorsunuzKöyde akraba ziyaretlerinin de kesilmediğini söyleyen Danış, “Akraba ziyaretlerini bir an önce kesin. Çocuklarınız ve kendi sağlığınız için söylüyorum. Biz yapmayın dedikçe siz bu işin (ziyaretlerin) tersini yapıyorsunuz. Yine de biz köyümüz için sahip çıkıyoruz. Akraba ziyaretlerini de kesin. Geçmiş olsun diyorsanız, telefonu elinize alın konuşun temas kurmayın.” İfadelerini kullandı.Köyde korona virüslü bir cenaze sonrasında pozitif vaka sayısının artış gösterdiği tahmin ediliyor.
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