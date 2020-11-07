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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan dernekteki 24 kişiye para cezası - ESKİŞEHİR

Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan dernekteki 24 kişiye para cezası - ESKİŞEHİR

- Denetimden görüntüler Eskişehir 'de Kovid - 19 tedbirlerine uyulmayan dernekteki 24 kişiye para cezasıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 24 kişiye idari para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip, bazı adreslerde denetim yaptı.Polisler, İstiklal Mahallesi Cami Sokak'taki bir dernek binasında bulunanların sosyal mesafe kuralına uymadığını tespit etti.Kovid - 19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira ceza verildi.
Öte yandan, ekipler, Metinbey Sokak'taki bir apartmana düzenlediği operasyonda, tombala makineleri ve ekipmanları ele geçirdi.

Koronavirüs Para Cezası 

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