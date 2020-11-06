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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Kovid-19 denetimleri yapıldı - KİLİS

Kovid-19 denetimleri yapıldı - KİLİS

- Kontrol yapan polisler - Araçların denetlenmesi - Pazar yerinin denetlenmesi Kilis 'te yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile kent merkezinde Kovid - 19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.Soytürk, salgınla mücadele kapsamında esnafı ziyaret ederek, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.Kentte, Kovid - 19 tedbirleri kapsamında, belirli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve yolculara maske takmaları konusunda dikkatli olmalarını istedi.Öte yandan pazar yerlerini denetleyen zabıta ekipleri de vatandaşları salgına karşı duyarlı olmaları ve kurallara uymaları için uyardı.

Polis Koronavirüs Zabıta Trol 

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