Kovid-19 denetiminde durdurulan panelvandan 15 kişi çıktı - GAZİANTEP
- Aracın içindeki yolcular - Yolcuların araçtan indirilmesi Gaziantep 'te Kovid - 19 denetiminde durdurulan panelvandan 15 kişi çıktı - Maske takmadıkları belirlenen araçtaki kişilere ceza kesildiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri denetimi sırasında 15 kişinin bulunduğu belirlenen panelvanın sürücüsü hakkında işlem yapıldı.Alınan bilgiye göre, dün kent genelinde Kovid - 19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler sırasında 3 bin 773 araç incelendi.Mevzuata aykırılıklar bulunduğu tespit edilen 917 sürücüye işlemin yapıldığı, 90 aracın trafikten men edildiği denetimler sırasında durdurulan panelvandan çıkan yolcuların sayısı görenleri şaşırttı.Ruhsatta sürücünün yanı sıra 4 yolcunun taşınabileceği panelvanda 15 kişi tespit edildi.Araç trafikten men edildi, sürücü ve maskesiz yolcular hakkında cezai işlem uygulandı.
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