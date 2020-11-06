Kovid-19 denetiminde bayrak tepkisi - KAYSERİ

- Bir özel eğitim kurumunda direkteki eskimiş Türk bayrağı - İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin yıpranan bayrak için gösterdiği tepki - İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin okul müdürünü uyarması - Kovid - 19 denetiminde bayrak tepkisi Kayseri 'de İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, özel okulları denetledi.Kentteki bir özel eğitim kurumunda direkteki bayrağın eskidiğini gören İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, okul müdürünü uyardı.Bayrağın değiştirilmesi talimatını veren Ekinci, okul müdürünün bayrağın rüzgardan yıprandığını iddia etmesi üzerine, "Bunun mazereti olamaz. Biz bu memleket için canımızı vereceğiz diyoruz, şu bayrağın haline bak. Gelip geçerken hiç mi görmüyorsunuz halini." ifadesini kullandı.
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