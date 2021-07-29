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Kovayı, damacanayı kapan yangına koştu
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kovayı, damacanayı kapan yangına koştu

Kovayı, damacanayı kapan yangına koştu

-Kovalarla su dolduran vatandaşlar

İlk Müdahale Yangın Orman Yangını Damacana Helikopter 

--Yangın bölgesinden görüntüler
--Helikopter ve uçak söndürme çalışması

( MUĞLA )- Ellerinde kovalarla alevlere müdahale ediyorlar MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da ellerinde kovalarla, damacanalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. Edinilen bilgiye göre, Marmaris’te çıkan orman yangını bir anda büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Yangına havadan 1 uçak ve 6 helikopterle havadan, 20 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 5 dozer ile karadan müdahale sürüyor. Yangın bölgesindeki vatandaşlar ve turistler ellerinde kovalarla su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor. Oteller bölgesinde bulunan vatandaşlar ve tatilciler ellerine geçirdikleri kova ve damacanalarla alevlere müdahale etmeye çalışıyor. Bölgede bulunan iki otel ve buna bağlı bir lojmanın tedbir amaçlı boşaltıldığı da öğrenildi. (OD-
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