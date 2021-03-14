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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı

Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı

Polislerin gece uygulamasından görüntü

Sentetik Uyuşturucu Akalan Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Yakalanan otomobilden görüntü (Vatandaş kamerası)
-Durdurulan otomobilin görüntüsü

( DÜZCE ) -- Uyuşturucu bulunan otomobille kaçan 3 kişi gözaltına alındı DÜZCE

- Gece devriye atan mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurmak istenilirken kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden poşetler dolusu uyuşturucu çıktı. Uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi ise gözaltına alındı. Olay gece saatlerinde Düzce Olimpiyat kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye atan mahalle bekçileri, şüphelendikleri B.U. idaresindeki 81 ABH 520 plakalı otomobili durdurmak istedi. Bekçilerin dur ihtarına uymayan sürücü idaresindeki otomobil, Düzce şehir merkezine doğru kaçmaya başladı.
Bekçilerin anonsu ile başlayan kovalamacada kaçan otomobil, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu Şerefiye Mahallesi Sinem Sokak’ta durduruldu. Polis ekiplerince otomobilde yapılan aramalarda 3 poşet içerisinde 100 gram metanfetamin, 421 adet uyuşturucu hap ve 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şahısların üzerinde yapılan aramada ise kurusıkıdan bozma 1 adet tabanca ele geçirildi. Kovalamaca sonucu yakalanan ve içinden uyuşturucu çıkan otomobildeki sürücü B.U. ile araçta bulunan C.İ. ve İ.Y. isimli şahıslar gözaltına alınarak Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Otomobil ise trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. (SA-GY
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