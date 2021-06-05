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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kovalamaca sonucu yakalandı, üzerinden bonzai çıktı

Kovalamaca sonucu yakalandı, üzerinden bonzai çıktı

Şüphelinin emniyete getirilmesi

Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Madde Akalan 

-Şüphelinin emniyetten çıkarılması
-Ele geçirilen maddeler (Fotoğraf)

( İSTANBUL )- Şişli’de kovalamaca sonucu yakalanan şahısta bonzai ele geçirildi İSTANBUL

- Şişli’de bekçilerin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği şahıs kovalamaca sonucunda yakalandı. Emniyette 5 adet suç kaydı olan şahsın üzerinden bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay, 3 Mayıs günü 20.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi Çiğdem Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye gezen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri Çiğdem Sokak’ta bir şahıstan şüphelenerek durdurmak istedi. Bekçileri karşısında gören şahıs bir anda ara sokaklara girerek kaçmaya başladı.
Yaklaşık 100 metre boyunca kaçan şahıs, bekçiler tarafından yakalandı. İsminin A.P. olduğu öğrenilen şüphelinin üzerinde arama yapan bekçiler 173.9 gram bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Emniyette işlemleri süren şüphelinin 5 adet suç kaydığı olduğu öğrenildi.
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