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Kovada Gölü Milli Parkı’ndaki yangın söndürüldü
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kovada Gölü Milli Parkı’ndaki yangın söndürüldü

Kovada Gölü Milli Parkı’ndaki yangın söndürüldü

-Yangın cep telefonu görüntüsü

Sparta Yangın Ormanlı Cep Telefonu Ormanlık Alanda Yangın 

--Yangın uzaktan görüntü
--İtfaiye aracı
--Vatandaşlar traktörleriyle görüntü
--Ellerinde tırmık ve küreklerle vatandaşların yangın bölgesine çıkması
--Vatandaşlardan detay

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Kovada Gölü Milli Parkı’nda ormanlık alanda çıkan yangın ekipler ve vatandaşların büyük gayretleriyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Eğirdir ilçesindeki Kovada Milli Parkı’nın Denizaltı mevkiinde saat 20.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine ellerine tırmık ve kürek alan vatandaşlar bölgeye akın etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip de bölgeye sevk edildi. Eğirdir ilçe merkezi ile civar köylerden de yüzlerce kişi traktör ve su tankerleriyle yangını kontrol altına alabilmek için bölgeye gitti. Yangına 5 itfaiye, 2 arazöz ve çok sayıda vatandaşın tonluk su traktörleriyle müdahale edildi. Yangın daha da büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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