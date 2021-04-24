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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kötü şartlarda bakılan sokak hayvanları operasyonla kurtarıldı

Kötü şartlarda bakılan sokak hayvanları operasyonla kurtarıldı

- BASKIN YAPILAN BARINAKTAN KÖPEK VE KEDİLERDEN GÖRÜNTÜ

Rehabilitasyon Jandarma Rehabilitasyon Merkezi Hayvan Sokak Hayvanları 

-- DETAYLAR

( KOCAELİ )- Tedavi altına alınan sokak hayvanları sahiplendirilecek KOCAELİ

- Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kötü muamele gördüğü ihbarı yapılan sokak hayvanları, jandarma eşliğince girilen özel mülkten belediye ekiplerince kurtarılarak hayvan rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kandıra Seyitaliler köyü mevkiinde bir şahsın özel mülk içerisinde bulunan sokak hayvanlarının uygun şartlarda barındırılmadığı ve kötü muamele gördüğü ihbarı üzerine belediye ekipleri inceleme başlattı. Belirlenen adrese jandarma ekipleri korumasında giren Kocaeli Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kandıra Kaymakamlığı ve belediye ekipleri tarafından alınan sokak hayvanları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon merkezimize götürüldü. Merkezde tedavi altına alınan hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu ve talep doğrultunda isteyen hayvanseverlere sahiplendirileceği açıklandı.
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