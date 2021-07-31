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Kötü koku yayılan metruk binadan erkek cesedi çıktı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kötü koku yayılan metruk binadan erkek cesedi çıktı

Kötü koku yayılan metruk binadan erkek cesedi çıktı

-Olay yerinden detaylar

Sağlık Ekibi Cenaze Güvenlik Önlemi Nadan Polis Ekipleri 

--Polis ve sağlık ekibinden detaylar
--Olay yeri incelemeden detaylar
--Cenazenin çıkarılmasından detaylar
--Genel detaylar

( GAZİANTEP )- Metruk binada erkek cesedi bulundu GAZİANTEP

- Gaziantep’te terk edilmiş metruk bir binadan yayılan kötü kokular üzerine yapılan aramalarda giriş katta erkek cesedi bulundu. Olay, Merkez Şahinbey ilçesine Kılınçoğlu Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Binadan gelen kötü koku üzerine binaya giren mahalle sakinleri apartmanın giriş katında bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedi bulan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kimliği belirlenemeyen şahsın cenazesi Olay Yeri İnceleme ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (MAE-SVY-
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