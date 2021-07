Kötekli Yörüklerinin koyun kırkması şölenle başladı

-Koyunlar kırkılmasından görüntü

-Koyunlardan görüntü

-Detaylar

-Özen konuşma



( DENİZLİ ) -- Kurbanlık koyunlar ‘Koyun Kırkma Şöleni’yle bayrama hazırlanıyor DENİZLİ



- Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Kötekli Yörüklerinin koyunlarını Kurban Bayramına hazırlamak ve yaz sıcağında rahat etmelerini sağlamak için yaptıkları ‘Koyun Kırma’ bu yılda şölenle başladı.

Sürüde bulunan 500’e yakın koyun kuzu, üç kişi tarafından bir haftada kırkılarak, Kurban Bayramı öncesinde satışa çıkartılacak. Denizli’nin Acıpayam İlçesi’ne bağlı Bademli Mahallesi’nde yaşayan Kötekli Yörükleri Akın Sülalesi her yıl olduğu gibi bu yılda bin 600 rakımlı Beloluk Yaylası’na çıkarak çadırlarını kurdu. Yaylada her yıl Kurban Bayramı öncesinde yapılan koyun kırma etkinliği bu yıl şölene dönüştü. Yaylada hazırlanan alanda şölen duayla başladı.

Yayladaki koyun kırma şölenine fotoğraf sanatçıları ve doğa tutkunları da katıldı.

Üç kişi tarafından sürüdeki 500’e yakın koyun ve kuzu bir haftada kırkılacak. Kırkımı yapılan kuzular ise Kurban Bayramı öncesinde satışa çıkartılacak. Kötekli Yörükleri’nden sürü sahibi 51 yaşındaki Şaban Özen, Akın Sülelesi olarak her yıl koyunlarla yaylaya çıktıklarını, Kasım - Aralık ayında ilk kar düştükten sonra Bademli Mahallesi’ne indiklerini söyledi.



Koyunları yaylada doğal besleyerek sürüyü çoğalttıklarını anlatan Şaban Özen, “Bugün koyunlarımızı kırkıyoruz, makaslıyoruz. Koyunlarımızın daha iyi gelişmesi için. Sıcakta koyunlarımız rahatsızlanıyor. Çok hasta oluyor. Koyunlarımızın hasta olmaması için sırtındaki yükünü aldık mı koyunlarımız iyi olur. Yağmurda yağarsa daha iyi. Hem yümrülmesi, koça gelmesi daha iyi olur. Et yapar, Kurbandan önce koyunlarımızı hazırlıyoruz. Hem yürünmesi için. Bunların yünü daha önce değerliydi ama şimdi pek değer vermiyorlar. 500 koyundan yine 300 kiloya yakın yün alıyoruz. Onu da gelen soran olursa veriyoruz. Soran olmazsa kalıyor” dedi.

(HD-MB-Y)