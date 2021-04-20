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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kot giysilerden insan portrelerine giden 'sanat dönüşümü'

Kot giysilerden insan portrelerine giden 'sanat dönüşümü'

Tablolar

Vitrin Fabrika Fermuar Sanat Eseri Geri Dönüşüm 

-Sanatçı ile röp.
-Detay

( İSTANBUL -ÖZEL) Kot giysilerden insan portrelerine giden "sanat dönüşümü"- Ataşehir’deki atölyesinde yüzlerce kot parçasını insan portresine dönüştürüyor- Kot giysileri parçalara ayırıp, sanat eserine dönüştürüyor İSTANBUL

- Sanatçı Deniz Sağdıç, Ataşehir’deki atölyesinde halk arasında kot olarak bilinen denim kumaşlara yeni bir soluk getirerek kot parçaları ve atık ürünleri kullanarak sanat eserlerine dönüştürüyor. Sağdıç’ın atık parçalardan ürettiği insan portreleri ise büyük beğeni topluyor. Deniz Sağdıç isimli sanatçı Ataşehir’deki atölyesinde denim kumaşın sağlamlığı ve çok katmanlı yapısının sunduğu fırsatları kullanarak birbirinde farklı insan portreleri ve daha birçok esere imza atıyor. Günlük hayatta pantolon, gömlek olarak mağazalarda vitrinleri süsleyen kumaşlar, Deniz Sağdıç’ın ellerinde yeniden işleniyor ve ortaya birbirinden farklı eserler çıkıyor. Kumaş dışında artık olarak çöpe gidecek olan ambalaj, broşür gibi kağıt parçaları veya deri parçalarıyla da sıra dışı tasarımlar ortaya koyan Sağdıç, aynı zamanda geri dönüşüme de katkıda bulunuyor. Sağdıç, birbirinden ilgi çekici eserleriyle görenlerin de beğenisini topluyor. “2 yıl kadar bir kapanma süreci yaşadım” Ürettiği eserlere ilişkin bilgiler veren sanatçı Deniz Sağdıç, “Bu eserleri yapmak atık malzemeleri kullanma fikriyle ortaya çıktı. Sıfır atık yani olabildiğince atık nesnenin ömrünü uzatmak adına ortaya attığım bir proje olarak başladı.
Sanat eserleri çok tanındık nesnelerle yapılırsa izleyiciye de çok rahat bir şekilde ulaşacağını düşündüğüm için böyle çalışma yapmaya başladım. Kullandığımız her nesnenin boya ve renk ilişkisi içerisinde bir doku oluşturabileceğini çözümledim. Bu bir fermuar parçası, düğme, kot ya da bir restoran paketinin atıklarından oluşabilir. Bu projeye başlarken yaklaşık 2 yıl kadar bir kapanma süreci yaşadım. Bu yola çıkarken hiçbir şekilde müşteri kitlesi açısından bir hedefim yoktu. Sadece araştırmayla yola çıktım. Daha sonrasında araştırdıkça çok fazla fabrika ve farklı firmalardan yaklaşık yüzde 5’lik bir atık ürün olduğunu gördüm. Akabinde birçok fabrikayla iletişime geçtim. 20 yıldır sanatla uğraştığım için de bir kitlem vardı” diye konuştu.

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