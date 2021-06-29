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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Kosta Rika’da yanardağ patladı

- Kosta Rika’da yanardağ patladı

Yanardağın patlaması

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( SAN JOSÉ ) SAN JOSÉ

- Kosta Rika’da bulunan Rincon de la Vieja yanardağının faaliyete geçmesiyle dumanlar yaklaşık 2 kilometre yüksekliğine ulaştı. Orta Amerika ülkesi Kosta Rika’da bulunan Rincon de la Vieja yanardağı patladı. Yetkililer, son yılların en şiddetli patlaması olduğunu ifade etti.
Yaklaşık 3 dakika süren patlamada dumanlar yaklaşık 2 kilometre yüksekliğine ulaştı. Bölgede tahliye uyarısı yapılmazken, Ulusal Risk Önleme ve Acil Durum Yönetimi Komisyonu durumu değerlendirmek için bir ekip görevlendirildiğiniğ açıklayarak insanların bölgeye yaklaşmamaları çağrısında bulundu. Kosta Rika'da 5 aktif volkan bulunuyor.
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