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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Kosova tarım üreticileri Tarım Bakanlığını protesto etti

- Kosova tarım üreticileri Tarım Bakanlığını protesto etti

Protesto görüntüsü

( PRİŞTİNE ) PRİŞTİNE

Dera Protesto Tarım Başkent Hayvan 


- Kosova’da tarım üreticileri Tarım Bakanlığını protesto etti. Kosova tarım üreticileri, tarımcılık alanının içinde bulunduğu ağır duruma dikkat çekmek için başkent Priştine’de protesto eylemi düzenledi.
Polisin sıkı tedbirleri altında, Kosova Tarım Bakanlığı binası önünde toplanan tarım üreticileri, yüzlerinde maske ile mesafeye uyarak, dertlerini dile getirdi. Pankart açan üreticiler, tarımcılığın bitmek üzere olduğuna işaret etti. Kosova Tarım Bakanı’nın bizzat yeni tip korona virüs Covid-19 salgını şartlarında üreticilerin karşı karşıya kaldıkları sorunları dinlemek konusunda ısrar etti. Bakanın gelişini bekleyen protestoculardan Ahmet Ademi, salgın döneminde Tarım Bakanlığı tarafından yeterince desteklenmediklerini ve bağış alınması konusunda adaletli davranılmadığından şikayet etti. Remzi İbishi ise küçük ölçekli tarım üreticilerinin, özellikle hayvan yetiştiricilerinin sıkıntılarına kulak verilmediğini, dolayısıyla devlet tarafından destek alamadıklarına işaret etti. Tarım üreticisi Mehdi Bekteshi, yıl içinde tarım üreticisi olarak iki darbe yediklerini, birincisi virüs salgını, ikincisi de dolunun ürünlere büyük zarar verdiğini hatırlatarak, Tarım Bakanlığı’nın zararların yüzde 50’sini bile karşılanmadığını belirtti.
Protesto eylemini düzenleyen Kosova Tarım Sendikaları Federasyonu Başkanı Tahir Tahiri, son protesto gösterisinden bu yana, Tarım Bakanı’nın verdiği sözlerini yerine getirmediğini hatırlatarak, Kosova ekonomisinin en güçlü sütunlarından biri olması gereken tarımın bitme noktasına geldiğini söyledi.

Tarımın yeterince desteklenmediğini kaydeden Tahiri, virüs salgını döneminde destekleme fonlarının yetersiz kaldığını vurguladı. Kosova Tarım Bakanı Besian Mustafa ise, Tarım Bakanlığı’nın yıl içinde iki kez tarımcılara maddi destek sağladığını, destek tutarının 79 milyon Euro olduğunu söyledi.

Kosova Tarım Bakanlığıu’nın şimdiye kadar en büyük desteği sağladığını hatırlatan Bakan Mustafa, “ Destekleme fonları yetersiz olabilir. Ancak, Kosova bütçesinin imkanları dahilinde tarımcılara önemli destekler yapıldı” dedi.
Mustafa, tarım Bakanlığının her şartta tarımcıları desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı. Bakana talep listesini takdim eden tarım üreticileri, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda en kısa sürede bakanlığa traktörlerle geleceklerini belirterek, protesto yerinden dağıldılar.
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