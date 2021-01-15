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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kosova Savaşında öldürülenler için mumlar yakıldı

Kosova Savaşında öldürülenler için mumlar yakıldı

Balkonlarda mumların yakılması

( PRİŞTİNE ) PRİŞTİNE

Sivil Toplum Kuruluşu Kırıklı Hava Harekatı Sivil Toplum Uluslararası 


- Bosna'daki Srebrenitsa katliamından sonra Balkanlarda yaşanan ikinci en büyük katliam olarak bilinen Kosova'daki Reçak Katliamı’nın 22’inci yıldönümü ve sivil halka işlenen soykırım nedeniyle ülke genelinde balkonlarda mum yakıldı. Kosova halkına karşı işlenen katliamlardan bir olan ve 1999 yılında NATO’nun Sırp güçlerine yönelik hava harekatının düzenlenmesine neden olan 45 kişinin toplu halde öldürüldüğü Reçak Katliamı’nın 22. yıldönümü nedeniyle hayatını kaybedenler anıldı. Toplam 12 bin 500 kişinin kurban gittiği soykırıma dikkat çekilmesi için balkonlarında mum yakan Kosovalılar, uluslararası camiadan adalet istedi. “Kosova’da Soykırım” adlı sivil toplum kuruluşu tarafından öncülük edilen eylemde, Covid-19 salgınının önlenmesi çerçevesinde alınan tedbirler uyarınca mumları balkonlarda yakan Kosovalılar, ülkelerinde 1998-1999 yıllarında meydana gelen savaşta yaşanan acı trajediyi anımsattı. Eylemin büyük ilgi gördüğü başkent Priştine’nin merkezindeki konutların balkonlarında yakılan mumların, katliamları gerçekleştiren Sırbistan’ın uluslararası camia tarafından kınanmasında bir ışık olacağı mesajını verildi.
Kosovalılar, aradan 22 yıl geçmesine rağmen, Sırbistan’ın Kosova’da soykırım işlediğine dair dünya ülkelerinden güçlü bir kınamanın gelmemesi ve o dönem Sırp rejiminin suçlu olarak ilan edilmemesi nedeniyle derin hayal kırıklığı yaşıyor.
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