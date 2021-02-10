-Seçim kampanyası toplantılarından görüntüler

-Milletvekili adaylarının konuşması



( PRİŞTİNE ) - Kosova’da seçim kampanyaları Covid-19 gölgesinde devam ediyor PRİŞTİNE



- Kosova'da 14 Şubat'ta yapılacak erken parlamento seçimlerine 5 gün kalmışken seçim kampanyaları korona virüs salgını gölgesinde devam ediyor. Kosova'da 14 Şubat'ta yapılacak erken parlamento seçimlerinin heyecanı toplumun tüm kesimlerinde kendini hissettirmeye devam ederken, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ise seçim şartlarını oldukça zorlaştırdı. Mitinglerin ve toplanmaların yasaklandığı ülkede siyasi partiler, salgın nedeniyle 10 gün ile sınırlandırılan seçim kampanyalarını küçük gruplar halinde yürütmeye devam ediyor. Seçimlere 5 gün kala tüm hızıyla devam eden seçim kampanyaları kapsamında yarışan siyasi partiler, toplantılarını kapalı alanlarda gerçekleştirirken, kapalı alanlarda yapılan kalabalık toplantılarda Covid-19 tedbirlerinin ihlal edilmesi dikkat çekti. 120 sandalyelik Kosova Meclisi için bin 79 milletvekili adayı yarışacak Erken parlamento seçimlerine siyasi parti, koalisyon ve yurttaş girişimi olmak üzere toplam 28 siyasi oluşumun katılırken, 120 sandalyelik Kosova Meclisi için bin 79 milletvekili adayının yarışacak. Söz konusu milletvekili adayları, tanıtım programları kapsamında halka program ve hedeflerini açıklıyor. Toplamda 1 milyon 794 bin 862 seçmenin bulunduğu Kosova’da salgının gölgesinde devam eden seçim kampanyası kızışırken, milletvekili adayları toplantılarda genellikle ülkede işsizlik sorununun çözülmesi, gençlerin eğitim ve iş sorunları nedeniyle batılı ülkelere gidişinin durdurulması ve sağlık sisteminin iyileştirilmesi konularını ele alıyor. Salgın döneminde işletmelere maddi destek sağlanacağına yönelik vaatler de milletvekili adayları tarafından sık sık dile getiriliyor. Siyasi parti başkanlarının konuşmalarında ise Kosova’da yolsuzlukla mücadeleye yönelik yasaların sertleştirileceği vurgusu öne çıkıyor. Kosova’da erken parlamento seçimleri, Kosova Anayasa Mahkemesi’nin cezası kesinleşmiş eski bir milletvekilinin son hükümetin kurulmasına yönelik yapılan oylamada kullandığı oyu geçersiz sayması üzerine aldığı karar uyarınca düzenleniyor. Öte yandan Kosova’da bağımsızlığına kavuştuğu 1999 yılından bu yana 7’inci kez parlamento seçimleri düzenlenecek.



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