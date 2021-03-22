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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kosova’da ilkbaharda kar sürprizi

- Kosova’da ilkbaharda kar sürprizi

Priştine’den çeşitli kar manzaraları

( PRİŞTİNE ) PRİŞTİNE

Hafta Sonu Kar Kalınlığı Kar Manzaraları Kar Sürprizi Kar Yağışı 


- Kosova’da ilkbahar mevsiminde etkili olan kar yağışı sokak ve caddeleri beyaza bürüdü. Kosova’da ilkbahar mevsiminde kar sürprizi yaşandı. Adeta kara teslim olan Kosova’da kartpostallık manzaralar oluştu. Başkent Priştine kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının eksilere düştüğü kentte kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Kosova’nın farklı şehirlerinde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı belirtildi. Kar sevinci yaşayan çocuklar kayak yaparak karın keyfini sürdü. Dün sabah başlayan ve bugün devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı şehirler arası ulaşımda büyük aksaklıkların yaşanmasına neden oldu. Kar temizleme ekipleri de gece boyunca çalıştı. Ulaşımda sıkıntılara yol açan yoğun kar, bazı belediyelerde elektrik kesintilerine de sebep oldu. Bazı köylere saatlerce elektrik verilemediği bildirildi.
Meteoroloji uzmanları kar yağışının Kosova’yı hafta sonu terk etmesinin beklendiğini açıkladı.

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