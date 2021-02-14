- Kosova’da halk erken genel seçim için sandık başında

-Seçim merkezi detay

-Kosova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Valdete Daka açıklama

-Detay



( PRİŞTİNE ) PRİŞTİNE



- Kosova’da halk, erken genel seçim için sandık başına gidiyor. Kosova’da erken genel seçim için oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00'de başladı.

Eksi 9 derece hava sıcaklığıyla yoğun kar yağışının etkili olduğu ülkede, 1 milyon 794 bin 862 kayıtlı seçmen, meclisin 120 yeni üyesini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Kosova’nın bağımsızlığını ilan ettiği 1999 yılından bu yana 8’inci kez düzenlenen parlamento seçimlerinde 2 bin 382 sandık kuruldu. 21 siyasi parti, 2 koalisyon ve 5 yurttaş girişiminin bulunduğu seçimde, bin 79 milletvekili adayı yarışıyor. Seçimlere, yaklaşık 20 bin Kosovalı Türk’ü temsil eden iki Türk partisinden Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 26 milletvekili adayı ve Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) 12 milletvekili adayı ile katılıyor. Meclise 2 Türk milletvekilinin girmesi bekleniyor. Anketlere göre muhalefetteki Vetvendosje (Kendin Karar Al) partisinin seçimlerden zaferle çıkması tahmin ediliyor. Sandıkların açılmasının hemen ardından oy kullanan Kosova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Valdete Daka yaptığı açıklamada, halkı sandık başına gitmeye davet etti. Seçimlerin normal şartlarda yapılabilmesi için Merkez Seçim Komisyonu’nun tüm gerekli önlemleri aldığını kaydeden Daka, siyasi partileri ve seçmenleri, hem seçim kurallarına, hem de Covid-19 tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu. Daka, “Herkese yüksek demokratik kültüre sahip olduğumuzu gösterelim” ifadesini kullandı. Kosova genelinde oy verme işlemi bu akşam yerel saatle 19.00’da sona erecek.



loading...