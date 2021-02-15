- Kosova’da Covid-19 salgınına rağmen seçim zaferi kutlandı



- Kosova’da düzenlenen erken genel seçimleri kazanan Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje-LVV) destekçileri Covid-19 salgınına rağmen cadde ve sokaklarda kutlama yaptı. Kosova’da düzenlenen erken parlamento seçimlerinden muhalefetteki Kendin Karar Al Hareketi’nin (LVV) zaferle çıkması başkent Priştine’de büyük bir sevinçle kutlandı. Gece saatlerinde şehrin merkezindeki “İskender Bey” meydanında toplanan halk, davul zurna eşliğinde saatlerce seçim zaferini kutladı. Covid-19 salgını ve eksi 11 dereceyi bulan aşırı soğuklar nedeniyle kutlama yapılmamasına ilişkin parti merkezinden yapılan çağrıya rağmen, parti yandaşları sosyal mesafe kuralına uymadan kutlama düzenlendi.

LVV destekçileri araç konvoyları oluşturarak şehirde tur attı. Kutlamalar nedeniyle trafiğin felç olması üzerine polis bazı caddeleri trafiğe kapattı. Kosova’da resmi olmayan sonuçlara göre Kendin Karar Al Hareketi, oyların yüzde 48’ni alarak seçimi kazandı.



loading...