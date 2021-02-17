- Kosova, 13'üncü bağımsızlık yıl dönümünü salgına rağmen etkinliklerle kutladı

-Kosova bayraklarının asıldığı meydan

-Halkın davullu zurnalı kutlaması

-Askerlerin görüntüsü

-Milli marşın okunması

-Osmani’nin konuşması

-Törenden detay



( PRİŞTİNE ) PRİŞTİNE



- Kosova, 2008 yılında kavuştuğu bağımsızlığının 13’üncü yıl dönümünü kutluyor. Kosova, bağımsızlığının 13’üncü yıl dönümünü korona virüs salgınına rağmen kutladı. Kosova’nın bağımsızlığının 13’üncü yıl dönümü vesilesiyle merkezi tören ise başkent Priştine’deki “Adem Jashari” kışlasında düzenlendi.

Yeni tip korona virüs tedbirlerine uymayan halk, Kosova bayraklarıyla süslenen başkent Priştine’nin meydanlarında davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. Bağımsızlık yıl dönümünü kutlayan halk, meydanları coşturdu. Cumhurbaşkanlığına vekalet eden Vjosa Osmani ve Başbakan Avdullah Hoti himayesinde düzenlenen törene, yerli ve yabancı üst düzey davetli katıldı.

Bağımsızlık töreni, Cumhurbaşkanlığına vekalet eden Vjosa Osmani’nin başkomutan sıfatıyla askeri kıtayı selamlaması ile başladı.

Daha sonra Kosova milli marşının çalındığı törende konuşma yapan Cumhurbaşkanlığına vekalet eden Vjosa Osmani, bu yıl hedefin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliği olduğunu kaydetti.

Osmani “Merhum Cumhurbaşkanı İbrahimi Rugova, Komutan Adem Jashari ve ülkesi için hayatını feda eden şehitlerimiz olmadan bağımsızlık sağlanamazdı. Ülkemiz, kırılmaz bir direniş gösteren şehitlerimizin kanını taşımaktadır. İzlediğimiz yol kolay değildi. Bu ülkenin hem kadınları hem de erkekleri bu yolda çok emek verdiler. Bu kutsal günü korumalıyız, çünkü anavatanınızdan daha asil bir aşk yoktur. Savaş yaşayan bir ülkeden, bugün başka ülkelerde barışa katkıda bulunmak için adımlar attığımız bir ülkeye dönüştük” ifadelerini kullandı. Osmani, orduya dönüşen Kosova Güvenlik Gücü’nün (FSK) dünyanın en genç ordusu olduğunu ve bu süreçte FSK’nın NATO üyeliği hedefine ulaşmak için çalıştığını kaydetti.

Osmani konuşmasında ülkenin kurumlar arası dayanışmaya ihtiyacı olduğunu da söyledi.



Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ise konuşmasında “Bugün, kahramanlarımız sayesinde gerçeğe dönüşen bir hayalin 13. yılını kutluyoruz. Yıl dönümleri ülke için fedakarlık yapanları hatırlamak için özel zamanlardır. Bu gibi günler bize vatan sevgisinin ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. Gücümüzü, Kosova’yı herkesin hayali olan bir ülkeye dönüştürmek adına çocuklarımıza verdiğimiz sözden alıyoruz. Kosova’nın bağımsızlığı bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir. Ancak, Avrupa entegrasyon hedefleri üzerinde hala yapılması gereken işler vardır” ifadelerine yer verdi. Tören, Kosova Güvenlik Gücü askeri orkestrasının hazırladığı müzik repertuvarının icra edilmesiyle sona erdi.



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