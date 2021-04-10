KOSGEB desteğiyle açtığı iş yerinde müzik tutkusundan vazgeçmedi

-Şehriban Özçelik şarkı söylerken

-lokanta

-röportaj



( İSTANBUL ) - (Özel)- KOSGEB desteğiyle açtığı iş yerinde bir yandan gözleme yaparken bir yandan da türküler söylüyor İSTANBUL



- Sultanbeyli’de gözleme dükkanı işleten Şehriban Özçelik müzik aşkından vazgeçmedi. Gündüz gözleme dükkanını işleten Özçelik, geri kalan zamanlarında çeşitli etkinliklerde sanatını icra ediyor. Çocukluktan gelen müzik sevdasından vazgeçmeyen Şehriban Özçelik aynı zamanda KOSGEB’den aldığı destekle gözleme dükkanı açtı. Gündüz dükkanda gözleme açan Özçelik, işine de müziğe de bir arada devam ediyor. Gözleme dükkanına gelen müşterilere de mini konserler veren Özçelik, işinden sonra kalan vakitlerde de çeşitli etkinliklere katılarak sanatçı kimliğini konuşturuyor. Hem gözleme açarak hem de mini konserler veren Şehriban Özçelik, gözleme dükkanına ilginin son derece yoğun olduğunu belirtti.

Öte yandan sosyal medyadan Özçelik’i gören müşteriler de gözleme dükkanına akın ediyor. “KOSGEB desteğiyle işimin sahibi oldum” KOSGEB desteğiyle işinin sahibi olduğunu belirten 4 çocuk annesi Şehriban Özçelik, “Çocukluktan berri babamın etkisiyle müziğe ilgim var. Gözleme işini çok sevdiğim için kadın girişimci olarak KOSGEB’e başvurdum. Projem kabul edildi ve KOSGEB desteğiyle bu gözleme dükkanını açtım. Yaklaşık 3 yıldır burada gözleme açarak müşterilerime yöresel türküler söyleyerek hizmet veriyorum” diye konuştu.

“Ne gözlemeden ne de müzik aşkından vazgeçemedim” Gözleme işinin yanı sıra düğünlerde de sanatçılık yapan Özçelik, “Gözlemenin yanı sıra müziğe olan tutkumdan dolayı düğünlere, organizasyonlarda, özel günlerde de müzik yapıyorum. Ne gözlemeden vazgeçebiliyorum, ne de müzikten, eşimin, çocuklarımın desteğiyle ikisini bir arada yapmaya çalışıyorum. Müşterilerimiz oldukça memnunlar onlara burada minik şarkılar, türküler söyleyerek bir anlık memleketlerine yolculuk yapmasını sağlıyoruz. Ailem çocuklarım her zaman yanımdalar. Destek olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. (AZ-



loading...