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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi

Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi

vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen akdeniz foku

( MUĞLA )- Muğla’nın özellikle Gökova Körfezinde çok az sayıda bulunan Akdeniz Foku Turnalı sahilinde vatandaşlar tarafından avlanırken görüntülendi MUĞLA

Gesi Cep Telefonu 


- Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve koruma altındaki Akdeniz Fok’u, Gökova Körfezinde görüldü.
Muğla bölgesinde yaşam alanı olarak Gökova Körfezini seçen Akdeniz Foku, Menteşe ilçesi Turnalı Sahilinde vatandaşlar tarafından kıyıya yakın bir alanda avlanırken cep telefonu ile görüntülendi. Kısa süre görüntülenen Akdeniz Fok’u gözlerden kayboldu.
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