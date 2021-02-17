Koruma altındaki 278 Kelaynak doğaya salındı

-kafes

-kafesteki kuşlar

-yapılan konuşmalar

-kuşların serbest bırakılması

-kuşları uçması

-genel ve detaylar



( ŞANLIURFA ) -- Nesli tükenmek üzere olan Kelaynaklar bu yıl 68 yavru yaparak rekor kırdı ŞANLIURFA



- Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için Şanlıurfa’nın Birecik İlçesindeki Kelaynak Üretim İstasyonunda bulunan kafeste koruma altında tutulan 278 Kelaynak doğaya salındı. Kelaynaklar bu yıl 68 yavru yaparak rekor kırdı. Nesli Tükenme tehlikesi ile karşı karşıya oldukları için Şanlıurfa’nın Birecik İlçesindeki Kelaynak Üretim İstasyonunda bulunan kafeste koruma altında tutulan 278 Kelaynak üreme dönemleri geldiği için doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, Vali Vekili Metin Esen ile İlçe Kaymakamı Kadir Duman Kelaynakların bulunduğu kafesin kapısını “bismillah” diyerek açtı. Kapının açılmasıyla birlikte dışarı çıkan kelaynaklar havalanarak uçtu. Kelaynaklar bu yıl 68 yavru yaparak bu güne kadarki en yüksek yavruyla rekor kırdı. Toplam 278 Kelaynak kuşunu doğaya bırakacaklarını söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, “ Baharın müjdeleyicisi Kelaynaklarımızın üreme mevsiminin başladığı bir gün doğaya salınımını gerçekleştiriyoruz. İstasyonumuzda 278 Kelaynak bulunuyor. Bu yıl 68 yavru ile rekor kırdık. Bu gün kelaynaklar doğaya gidecek ve üremeye başlayacaklar” dedi.

Birecik Kaymakamı Kadir Duman ise bir yıldır bu günü beklediklerini belirterek, “ Bu gün bizim için önemli bir gün. Bir yıldır bu günü bekliyoruz. Kelaynak kuşlarımızı doğaya salacağız” ifadelerini kullandı. Şanlıurfa Vali Vekili Metin Esen ise, “Ülkemizin bir çok yerinde kar ile ilgili haberler duyuyoruz ama Birecik ilçemizde baharı hissederek yaşadığımız şu günlerde baharın müjdecisi, bereket ve bolluğun sembolü Kelaynakları doğaya salacağız. 44 yıl önce nesli tükenmek üzere olan Kelaynak kuşlarının korunmasına karar verilmesiyle beraber kurulmuş olan üretim merkezinde bu yıl rekor bir yavru üretimi elde edildi” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kafesi kapısı açıldı. Kelaynak kuşları açılan kapıdan çıkarak uçtu. Doğal ortamda üreme ve göç dönemini geçirecek olan Kelaynaklar, temmuz ayında yeninden kafeslere alınacak. (Şİ-LO-Y



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