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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Korsanlar tarafından kaçırılan gemideki Türk vatandaşları Türkiye’ye geliyor

Korsanlar tarafından kaçırılan gemideki Türk vatandaşları Türkiye’ye geliyor

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Rehin Körfez Şili 


- Gine’de körfezi açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin 3 Türk personelinin 30 Ocak günü İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında mürettebatı Türklerden oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart isimli bir gemi silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılmış personel ise rehin alınmıştı. İlk belirlemelere göre 19 kişilik mürettebattan Azerbaycanlı 2. Mühendis Farman Ismaılov ise hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 3 Türk gemici Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan’ın 29 Ocak günü Librevil-İstanbul seferine bilet aldıkları öğrenildi. 3 Türk’ün 30 Ocak günü İstanbul’a gelmesi bekleniyor. (FY-Mİ
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