Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Korsan taksici hayatının şokunu yaşadı... Polis müşteri gibi davranıp korsan taksiciyi yakaladı, o anlar kameraya yansıdı

Korsan taksici hayatının şokunu yaşadı... Polis müşteri gibi davranıp korsan taksiciyi yakaladı, o anlar kameraya yansıdı

Polisin müşteri gibi taksiye binmesi

Para Cezası Kamera Korsan Taksi Harekete Geç Sivil Polis 

-Polislerin takip etmesi
-Polislerin aracı durdurması
-Taksici ile konuşmaları
-Ceza yazmaları

( ADANA )- Adana’da trafik polisleri müşteri kimliğinde korsan taksiciyi yakalarken o anlar saniye saniye görüntülendi ADANA

- Adana’da trafik polisleri müşteri gibi davranıp korsan taksiciyi yakaladı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesinde korsan taksici olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçip adreste çalışma yapmaya başladı.
Polis yapılan çalışmada M.B.H. isimli sürücünün korsan taksi çalıştırdığını belirledi. Polis bu tespit üzerine müşteri kimliğinde telefonla taksiciyi arayıp 100 lira karşılığında Buruk Mezarlığına götürülmesi konusunda anlaştı. Taksici daha sonra çağrılan yere geldi. Sivil polis taksiye bindi. Bu sırada polisler taksiyi takibe başladı.
Taksi verilen adrese doğru yola çıktı. Bu arada sivil polis taksiciye ücreti verdi. Bir süre sonra ise polisler taksiyi durdurdu. Polis taksiciye otomobilde bulunan kişiyi sorunca taksici arkadaşı olduğunu taksicilik yapmadığını söyledi.

Ancak arkadaşı dediği kişi bu sırada polis kimliğini çıkartınca taksici şok oldu. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Polis taksiciye Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dahilinde yolcu taşımaktan 6 bin 700 lira trafik idari para cezası verip aracı da 60 gün trafikten men etti. (FKE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement