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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Korsan otoparkçılara şok baskın

Korsan otoparkçılara şok baskın

Sivil polisin otoparka girmesi

Polis Alışveriş Park Ücreti 

-Bir kişinin gelmesi polisin ona para vermesi
-Para üstünü getirmesi
-Polis olduğunu söylemesi
-Para aldıklarını inkar etmeleri
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana’da Metro Köprü altını izinsiz otopark olarak kullanan şahıslara sivil trafik polisleri müşteri gibi yaklaşıp park ücreti ödedikten sonra baskın yaptı- Baskın anı saniye saniye görüntülendi ADANA

- Adana’da Metro Köprü altını izinsiz otopark olarak kullanan şahıslara sivil trafik polisleri müşteri gibi yaklaşıp park ücreti ödeyip şok baskın yaptı. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi Kozan Caddesinde Metro Köprü altında korsan otoparkçılık yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, söz konusu adrese sivil olarak giderek, sivil görünümlü ekip aracını park etmek istedi. Bu sırada polisin yanına gelen bir kişi polisten 5 TL park ücreti istedi. Polis de ücret isteyen A.A.’ya 10 TL verip, aracı park etti. A.A. ise ‘değnekçilik’ yaptığı öne sürülen kişiye ücreti verip, para üstü olarak polislere 5 TL geri verdi. Bu anlar, anbean görüntülendi. Polisin, anons etmesi sonucu söz konusu adrese resmi ekipler de geldi. Bunun üzerine A.A. ile değnekçilik yapan ve ismi açıklanmayan kişi, aralarında para alışverişi olmadığını öne sürüp, birbirlerini tanımadıklarını iddia etti. Polis, şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu’nun 79’uncu maddesine istinaden yaptıklarının yasal olmadığını söyledi.

Polis merkezine götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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