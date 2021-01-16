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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Korsan kitap basılan matbaalara baskın: 20 makineye, 84 bin ürüne el konuldu

Korsan kitap basılan matbaalara baskın: 20 makineye, 84 bin ürüne el konuldu

Polis kamerasına yansıyan operasyon anı

Akalan Kamera Polis Kamerası Korsan Kitap Irak 

-Baskı tesislerindeki korsan kitap kolilerinden görüntü
-Kitap basımında kullanılan kağıtlar
-Tesislerdeki matbaa makinelerinden görüntü
-El konulan makinelerin vinç yardımıyla matbaadan çıkarılışı
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda, korsan kitap basılan birden fazla matbaa ortaya çıkarıldı. Operasyonda çok sayıda korsan kitap ele geçirilirken, matbaanın makinelerine el konuldu. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, alınan bir ihbarı değerlendirerek önceki gün Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde 5 farklı adrese baskın yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli yazarlara ait kitapların korsan baskısının yapıldığı ileri sürülen birden fazla matbaa tesisi ortaya çıkarıldı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 9 bin 640 adet korsan kitap, 4 bin 735 adet kitap basımında kullanılan metal kalıp, 59 bin korsan kitap forması, basılan korsan kitaplara ait 11 kapak ile söz konusu matbaalarda kullanılan 20 makina ve dijital baskıda kullanılan 10 fotokopi makinası olmak üzere toplam 84 bin 405 ürün ve materyallere ele konuldu. Şüpheliler serbest bırakıldı Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon kameralara yansıdı Öte yandan korsan kitap operasyonu polis kamerasına da saniye saniye yansıdı. Emniyet ekipleri, baskı tesislerine operasyon düzenlerken, görüntülerde korsan kitaplar ve baskı tesislerindeki matbaa makinelerine el konulması yer alıyor. Söz konusu makinelerin vinç yardımıyla matbaadan çıkarılışı yer alıyor.
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