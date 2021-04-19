Koronodan ölen Rektör Mustafa Müslim son yolculuğuna uğurlandı

-cenaze namazı kılınması,

-helallik alınması,

-cenazenin araca yüklenmesi,

-aracın çıkış yapması,

-genel ve detay görüntüler,



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Gaziantep'te korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zehra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Müslim, son yolculuğuna uğurlandı. Suriye’nin tanınmış simalarından olan ve iç savaş nedeniyle yaklaşık 8 yıl önce Türkiye’ye gelerek Gaziantep’e yerleşen Zehra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Müslim, korona virüse yakalandıktan sonra tedavi gördüğü Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden İslam alimi Prof. Dr. Mustafa Müslim için Gaziantep'te cenaze namazı kılındı. Mustafa Müslim, Gaziantep Hanifi Şireci Camii'de İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi. Mustafa Müslim'in cenaze namazına ailesi, yakınları ve öğrencilerinin yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Latif Karadağ, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(SVY-SD-



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