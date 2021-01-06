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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Koronayı yenen 8 yaşındaki Elif alkışlarla taburcu oldu

Koronayı yenen 8 yaşındaki Elif alkışlarla taburcu oldu

Elif'in şiir okuması

Hastane Küçük Kız Sağlık Çalışanı Sağlık Çalışanları Kışla 

-Sağlık çalışanlarından görüntüler
-Sağlık çalışanlarının alkışlaması
-Genel ve detaylar

( ADANA )- Prof. Dr. Derya Alabaz, Covid-19 hastalığının çocuklarda da ağır düzeyde seyredebildiğine dikkat çekerek, 8 yaşındaki Elif Liva Acar’ın da böyle bir süreçten geçtiğini belirtti ADANA

- Adana’da korona virüs testi pozitif çıkan 8 yaşındaki Elif Liva Acar, tedavi gördüğü hastaneden alkışlarla taburcu edildi. Yılbaşıdan önce rahatsızlanan ve Covid-19 testi pozitif çıkan 8 yaşındaki 2.sınıf öğrencisi Elif Liva Acar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Covid Servisinde tedavi altına alındı. Tedavi süreci zorlu geçen küçük kızda virüse bağlı multiinflamatuvar sendromu gelişti. Bu süreçte uygulanan tedavilere yanıt veren minik Elif, Covid-19'u atlatarak yeniden sağlığına kavuştu. Elif Liva Acar, taburcu edilirken kendisini sağılığına kavuşturan tüm sağlık çalışanı abi ve ablalarına şiir yazdı ve okudu. Duygulanan sağlık çalışanları ise minik Elif’i alkışlarla hastaneden uğurladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Alabaz, Covid-19 hastalığının çocuklarda da ağır düzeyde seyredebildiğine dikkat çekerek, 8 yaşındaki Elif Liva Acar’ın da böyle bir süreçten geçtiğini dile getirdi. (UMT-
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