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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Koronayı yendi, 'Erik Dalı' oynayarak taburcu oldu

Koronayı yendi, 'Erik Dalı' oynayarak taburcu oldu

Hastanın oynaması

Sosyal Medya Tedavi Süreci Devlet Hastanesi Sağlık Çalışanları Yüksek Ateş 

-Alkış çalınması
-Alkışlayan sağlık çalışanları
-Konuşması

( HATAY ) - Koronayı yendi, "Erik Dalı" oynayarak taburcu oldu- Hatay’da yeni tip korona virüsü yenen 60 yaşındaki Mehmet Akif Eski, ‘Erik Dalı’ oynayarak hastaneden ayrıldı HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde yeni tip korona virüsü (Kcovid-19) yenen 60 yaşındaki Mehmet Akif Eski, "Erik Dalı" oynayarak hastaneden taburcu oldu. Emekli Mehmet Akif Eski, eklem ağrıları ve yüksek ateş şikayetiyle eşi Döne Eski ile devlet hastanesine başvurdu. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine, İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Mehmet Akif Eski, yaklaşık 15 günlük tedavi sürecinde sonra iyileşti. Covid - 19'u yenerek hastaneden doktor ve sağlık çalışanları eşliğinde taburcu olan Mehmet Akif Eski’nin hastaneden ‘Erik Dalı’ oynayarak çıkması, renkli görüntüler oluşturdu. Kendisini tedavi eden doktor, hemşire, hastane personellerine ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Eski, "hayatım boyunca sağlık çalışanlarımızın hep yanında oldun bundan sonrada her zaman sizlerin yanında ve destekçinizim. Herkesi seviyorum, Sağlıkçıları daha çok seviyorum” dedi.
Tedavi süreci sonunda koronayı yenen Mehmet Akif Eski, mutluğunu ve hastaneden oynayarak çıktığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. (NCT-Y
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