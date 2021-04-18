Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Koronayı ağır atlatan Başkandan vatandaşa önemli uyarı

Koronayı ağır atlatan Başkandan vatandaşa önemli uyarı

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan açıklamalarından görüntü

( DENİZLİ )- Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan:- “Koronayı en ağır şekilde atlatan biri olarak sizlere sesleniyorum”- “Hakkınız ödenmez, sağlımızın kahramanları” DENİZLİ

Sosyal Medya Karantina Sağlık Çalışanları Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 


- Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından tedbiren Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördükten sonra evine geriye döndü. Tedaviye evde devam eden Başkan Şevkan, cep telefonu ile çektiği görüntüyle vatandaşlara seslendi.Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından karantina sürecine başladı.
6 Nisan 2021 Salı günü rahatsızlanması sonucunda Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. 16 Nisan 2021 Cuma günü hastaneden taburcu olduktan sonra evine geriye dönen Başkan Şevkan, cep telefonu ile çektiği görüntüyle vatandaşlara korona virüs konusunda uyarıda bulundu.“Koronayı en ağır şekilde atlatan biri olarak sizlere sesleniyorum”Korona virüs tedavisinin ardından hastaneden taburcu olarak evine dönen Başkan Şevkan, vatandaşların kurallara harfiyen uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Başkan Şevkan; “Sağlıklı günler diliyorum, korona tanısı konmuş bazı vatandaşlarımızın sağlık ekiplerimizin getirdiği ilaçları hala kullanmadıklarını görmekteyiz. Bu nedenle kötü duruma düştükleri, hatta bazen hayatlarını kaybettiklerini duymaktayız. Değerli kardeşlerim, koronayı en ağır şekilde atlatan kardeşlerinizden biri olarak sizlere sesleniyorum. Lütfen sağlık ekiplerimizin getirdiği ilaçları harfiyen kullanalım. 8-8 ve devamında 3-3, aşı zamanı gelen kardeşlerimizin de mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Bu bizim hayata tutunmamızın noktası olacaktır. Değerli kardeşlerim, işin şakasının olmadığını bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Maske, mesafe ve temizlik kurallarımızın ise hala altın kural olarak devam ettiğini belirtmek istiyorum” dedi.
“Hakkınız ödenmez. Sağlımızın kahramanları!”Öte yandan, sosyal medyada paylaşımda bulunan Başkan Şevkan, korona virüs tedavisinin tamamlandığını ancak bir süre evde dinlenerek tedavinin devam edeceğini belirtti.
Başkan Şevkan sağlık çalışanlarına şöyle seslendi; “Hocalarımızdan, hekimlerimize, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımızdan tüm personeline değin bu zor zamanlarda dahi işini severek sürdüren tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakkınız ödenmez. Sağlımızın kahramanları! Ne belleğimdeki sözcükler, ne de yüreğimdeki duygular sizleri anlatmaya yetmez, yetemez. Binlerce teşekkürler.”
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement