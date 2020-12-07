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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Koronaya yenik düşen emniyet müdürü Mersin'e uğurlandı

Koronaya yenik düşen emniyet müdürü Mersin'e uğurlandı

Cenazenin getirilmesi

Emniyet Müdürü Hastane Cenaze Helal 

-Törene katılanlar
-Tören alanındaki araç ve törene katılanlar
-Helallik alınması
-Emniyet Müdürü Mustafa Bağ'ın fotoğrafı

( HATAY ) -- Mustafa Bağ'ın cenazesi helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'e götürüldü HATAY

- Hatay'da koron virüse (Covid-19) tedavisi görürken hayatını kaybeden Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ'ın cenazesi memleketi Mersin'e gönderildi. Solunum sıkıntısı nedeniyle İskenderun'da özel bir hastaneye kaldırılan Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ'ın (59) yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Yoğun bakım servisine alınan Bağ, bir haftadır gördüğü tedaviye cevap veremeyerek hayatını kaybetti. Ailesi tarafından hastane morgundan alınan Bağ'ın cenazesi, Payas Kaymakamlığı önünde mesai arkadaşları tarafından helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'e uğurlandı. Törene Payas Kaymakamı Polat Kara, Belediye Başkanı Bekir Altan, İl Emniyet Müdür Vekili Hayri Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Mehmet Üngör'de katıldı.
(FRT-
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