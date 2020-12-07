Koronaya yenik düşen emniyet müdürü Mersin'e uğurlandı

-Törene katılanlar

-Tören alanındaki araç ve törene katılanlar

-Helallik alınması

-Emniyet Müdürü Mustafa Bağ'ın fotoğrafı



( HATAY ) -- Mustafa Bağ'ın cenazesi helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'e götürüldü HATAY



- Hatay'da koron virüse (Covid-19) tedavisi görürken hayatını kaybeden Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ'ın cenazesi memleketi Mersin'e gönderildi. Solunum sıkıntısı nedeniyle İskenderun'da özel bir hastaneye kaldırılan Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ'ın (59) yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Yoğun bakım servisine alınan Bağ, bir haftadır gördüğü tedaviye cevap veremeyerek hayatını kaybetti. Ailesi tarafından hastane morgundan alınan Bağ'ın cenazesi, Payas Kaymakamlığı önünde mesai arkadaşları tarafından helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'e uğurlandı. Törene Payas Kaymakamı Polat Kara, Belediye Başkanı Bekir Altan, İl Emniyet Müdür Vekili Hayri Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Mehmet Üngör'de katıldı.

(FRT-



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