Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Koronaya rağmen canlarını hiçe sayan şahıslar kumar oynarken yakalandı

Koronaya rağmen canlarını hiçe sayan şahıslar kumar oynarken yakalandı

operasyondan polis kamerası görüntüsü

( ESKİŞEHİR )- Baskın yapılan yerde online olarak tombala oynatıldığı ortaya çıktı ESKİŞEHİR

Canlı Yayın Polis Kamerası Harekete Geç Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Eskişehir’de korona virüse rağmen kumar uğrana canlarını hiçe sayan şahıslar polisi yaptığı operasyonda tombala oynarken gözaltına alındı. Baskın yapılan yerde ayrıca canlı yayın yapabilen kameralar da ele geçirilirken, şahısların kamera sayesinde online tombala oynattıkları belirlendi.Olay, İstiklal Mahallesi Metinbey sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Aldığı istihbarat üzerine harekete geçen ekipler binadaki daireye baskın düzenledi.
Baskında korona virüs tedbirlerine rağmen kumar uğruna kendi ve toplum sağlığını hiçe sayarak tombala oynayan aralarında kadınlarından bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Binada yapılan aramada ise 1 adet tombala makinesi, 270 adet numaralı tombala topu, çok sayıda tombala kartı, yayın yapılan kamera cihazı ve cep telefonu ele geçirildi. Operasyonun ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.Derneğe sürekli meşrubat siparişi yapılınca polis harekete geçtiKentte meydana gelen bir başka olayda ise İstiklal mahallesi Cami sokakta sürekli meşrubat servisi yapılan bir dernekten şüphelenen polis ekipleri derneğe baskın düzenledi.
Baskında içerde korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına yasak olmasına rağmen oyun oynandığını fark eden ekipler içerdeki 24 şahsa kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 75 bin 600 TL para cezası kesildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı