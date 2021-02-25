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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Koronavirüsü hiçe sayıp halay çekip böyle oyun oynadılar

Koronavirüsü hiçe sayıp halay çekip böyle oyun oynadılar

KAPADOKYA'YI ZİYARETE GELEN ÖĞRENCİ GRUPLARINDAN GÖRÜNTÜLER

Koronavirüs Kamera Tur Otobüsü Yansıma Oyun Havası 

-ÖĞRENCİ GRUPLARINI HALAY ÇEKMESİ
-ÖĞRENCİLERİN OYUN OYNAMASI

( NEVŞEHİR -ÖZEL)- Kapadokya’da turistler korona virüsü hiçe saydı NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine gezi düzenleyen öğrenci gruplarının koronavirüsü hiçe sayarak halay çekip oyun oynaması dikkatlerden kaçmadı. Kapadokya bölgesine sabahın erken saatlerinde balon turlarını izlemek gelen 8 tur otobüsünde bulunan öğrenci gruplarının balon turlarının iptal edilmesinin ardından koronavirüs kurallarını hiçe sayarak halay çekip oyun havası oynaması kameralara yansıdı. Bölgeyi ziyarete gelen öğrenci gruplarının maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları dikkatlerden kaçmazken tur düzenleyen firmanın ortaya çıkan manzaranın kameralara yansıması sonrasında müzik yayınına ara verdiği görüldü.

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