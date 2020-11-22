Koronavirüsten korunmak isteyenler 'Hatmi Çiçeği'ne yoğun ilgi gösteriyor

--Hatmi çiçeğinde paketlenmesinden detay

--hatmi çiçeğinin hazırlanışından detay

--röportaj



( AFYON KARAHİSAR)- Koronavirüse karşı aktarların yeni silahı Hatmi Çiçeği bitkisi- Koronadan korunmak isteyenler 'Hatmi Çiçeği'ne yoğun ilgi gösteriyor AFYON KARAHİSAR



- Korona virüsle (Covit-19) mücadele farklı yollar arayan vatandaşlar şifalı olduğu bilinen bitkilere yoğun ilgi gösterirken bu bitkiler arasında ise şimdiler ‘Hatmi Çiçeği’ yoğun ilgi görmeye başladı.

Afyonkarahisar’da havaların soğumasıyla başta grip olmak üzere pek çok hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tutmaya başladı.

Dağlarda kendiliğinden yetişen halk arasında ise adına Fatmagül çiçeği denilen hatmi çiçeği birçok hastalığa faydasıyla biliniyor. Hatmi çiçeği bitkisel tedavi yöntemlerinde sıklıkla kullanılan bir bitki türü olarak dikkat çekiyor. Aktarlar korona virüsün akciğerlere ciddi anlamada zarar verdiğini belirterek tüm vatandaşları hatmi çiçeği tüketme tavsiyesinde bulundu. Hatmi çiçeği ağrı ve öksürüğe iyi geliyor Aktar Zafer Murat Çakır yaptığı açıklamada hatmi çiçeğini faydalarını şöyle anlattı: “Hatmi çiçeği birçok alanda kullanılmaktadır. Bu çiçeğin birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Özellikle akciğer iltihaplanmasına karşı koruyucu özelliği var. Vücut ağrılarının giderilmesi için kullanılmaktadır. Hatmi çiçeği vücuttaki iltihabın giderilmesi için kullanılan şifalı bir bitkidir. Vücut iltihabının giderilmesine iyi gelir. Eklem ağrıları olan kişiler Hatmi çiçeğini demleyerek tükettikleri takdirde ağrılarına iyi geldiği biliniyor. Bu çiçeğin çayı en çok kış aylarında tüketilmektedir. Kışın meydana gelen grip ve soğuk algınlığından ötürü öksürük yaşayan kişiler Hatmi çiçeği çayını tükettikleri takdirde öksürükten kurtulmaktadırlar.” Kilogram fiyatı 150-200 TL arasında değişiyor Covid-19 hastalığının akciğerlere ciddi anlamda zarar verdiğini aktaran Çakır: “Covid-19 dediğimiz hastalıkta akciğere ciddi zararlar veriyor. Hatmi bunları önlemede gerçekten etkili olabilecek bir bitki. Çok basit bir kullanımı var. Sıcak suyu ve ya sıcak süte 5-6 adet atılıp demlemesinin ardından tüketilebilir. Gün içinde 2-3 bardak içildiği zaman akciğerlere gelebilecek herhangi bir sorunu ortadan kaldırabilir. O yüzden hatmi çiçeği bu yıl bizim için çok kıymetli. Hatmi çiçeğine bugünlerde ilgili çok fazla kilogram fiyatı da 150- 200 TL arasında değişiyor. Tabi 100 gram aldığı zaman bu uzun bir süre kişinin ihtiyacını görür” diye konuştu.

(MT-GC-



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