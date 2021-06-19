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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Koronavirüs vakaları düştü, harita maviye boyandı

Koronavirüs vakaları düştü, harita maviye boyandı

HES haritası

Koronavirüs Aritas Alabalık Aşı Koronavirüs 

-En işlek caddeden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü

( VAN ) VAN

- Sağlık Bakanlığının verilerine göre Van'da vaka sayısı 100 binde 37.85 olurken, 'Hayat Eve Sığar' haritası ise maviye boyandı. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı risk haritasında, Van’daki koronavirüs tablosu yeni normalleşme süreciyle birlikte yeşilden sarıya döndü. Diğer illere göre vaka düşüşü ile 'Hayat Eve Sığar' uygulamasının tekrar maviye dönmeye başlaması Vanlı vatandaşları sevindirdi. Bölge genelinde koronavirüs vakaları artarken, nüfus bakımından en kalabalık şehirlerinden olan Van’da ise düşüş yaşandı. Önceki dönemlerde düğün ve taziyelerdeki vaka artışıyla gündeme gelen Van’da, bu kez korkulan olmazken, kentin belirli noktalarına kurulan çadırlarda aşı çalışmaları sürüyor.
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